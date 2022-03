ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲା ରୁଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତିଥରା Live ଭିଡିଓ

ଖାରକିଭ୍: ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୁଷ. ୟୁକ୍ରେନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ଖାରକିଭ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହମଲା କରିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଖାରକିଭ୍ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଓ ତୋପ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଖାରକିଭ୍ ର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନକୁ ଉଡାଇଦେଇଛି । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ଦୁନିଆ ବ୍ୟାପି ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ।

ରୁଷ ସେନା ଏବେ ୟୁକ୍ରେନର ସରକାରୀ ଭବନ ଓ ବିଲ୍ଡିଂ, ମେମୋରିଆଲ୍ ଆଦିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତକାଲି ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିବା ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାନବାଧିକାରର ବିରୋଧ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଉଛି ।

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 1, 2022