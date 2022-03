ପୁରୀ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘ମୋ ବସ୍’ ସେବା: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁ ରୁଟରେ କରିବ ଚଳାଚଳ

ପୁରୀ ସହରରେ ଚାଲିବ ‘ମୋ ବସ୍’ । ଏଣିକି ପୁରୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିବେ ‘ମୋ ବସ୍’ ସେବାର ଲାଭ । କାରଣ ପୁରୀରେ ‘ମୋ ବସ୍’ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କ୍ରୁଟ୍ । ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀରେ ୫୨ ଓ ୫୩ ନମ୍ବର ରୁଟରେ ‘ମୋ ବସ୍’ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁଯାଉଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ‘ମୋ ବସ୍’ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ କ୍ରୁଟର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

#MoBus is now in Puri! We bring you comfortable, safe & affordable ride in your city from 1st April, 2022. Ride joyfully with us.#NewRoutes#MoBusInPuri #MoBusForBetterYou#hoponamobus pic.twitter.com/iLMEbLnGNf

— Capital Region Urban Transport (@CRUT_BBSR) March 29, 2022