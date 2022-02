ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶବଦ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେଲେ ମୋଦି: ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ବଜାଇଲେ ମଞ୍ଜୀରା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରୋଲ ବାଗ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରବିଦାସ ବିଶ୍ରାମ ଧାମ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମୋଦି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ରବିଦାସ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମୋଦି ମଞ୍ଜୀରା ମଧ୍ୟ ବଜାଇଥିଲେ । ମୋଦି ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି , ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାସ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

Very special moments at the Shri Guru Ravidas Vishram Dham Mandir in Delhi. pic.twitter.com/PM2k0LxpBg

— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2022