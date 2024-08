(Video) ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା! ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଲେ ଅନେକ ସାଂସଦ

ନୂଆଦିଳ୍ଲୀ: ସାଧାରଣଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଜର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବା କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ ତେବେ ସମାଜ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବ? ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଖବର ମୁତାବକ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା ସଂସଦ ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇରେ ମାତିଛନ୍ତି । ତୁର୍କୀର ସଂସଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା । ସାଂସଦମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତୁମୂଳ ଲଢ଼େଇରେ ମାତିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ।

ଭିଡିଓରେ ଶାସକ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମୁଥ ମାରିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମାରପିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ସାଂସଦ ଝଗଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମାରପିଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମାରପିଟରେ କିଛି ସାଂସଦ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁଇଜଣ ସାଂସଦ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ।

A fistfight broke out in Turkey's parliament when an opposition deputy was attacked after calling for his colleague, Can Atalay, to be admitted to the assembly. Atalay was jailed on charges of trying to overthrow the government but was since elected an MP https://t.co/M4NyyckHNu pic.twitter.com/HovObp0gAd

— Reuters (@Reuters) August 16, 2024