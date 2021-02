MS Dhoni actor Sandeep Nahar committed suicide

COVID-19 Updates World 109,560,335 World Confirmed: 109,560,335 Active: 25,153,839 Recovered: 81,991,308 Death: 2,415,188

USA 28,273,733 USA Confirmed: 28,273,733 Active: 9,514,941 Recovered: 18,261,436 Death: 497,356

India 10,925,208 India Confirmed: 10,925,208 Active: 138,593 Recovered: 10,630,779 Death: 155,836

Brazil 9,834,513 Brazil Confirmed: 9,834,513 Active: 849,795 Recovered: 8,745,424 Death: 239,294

Russia 4,086,090 Russia Confirmed: 4,086,090 Active: 398,534 Recovered: 3,607,036 Death: 80,520

UK 4,047,843 UK Confirmed: 4,047,843 Active: 1,740,041 Recovered: 2,190,406 Death: 117,396

Italy 2,729,223 Italy Confirmed: 2,729,223 Active: 398,098 Recovered: 2,237,290 Death: 93,835

Turkey 2,594,128 Turkey Confirmed: 2,594,128 Active: 84,131 Recovered: 2,482,435 Death: 27,562

Germany 2,344,743 Germany Confirmed: 2,344,743 Active: 150,194 Recovered: 2,128,800 Death: 65,749

Pakistan 564,077 Pakistan Confirmed: 564,077 Active: 25,747 Recovered: 525,997 Death: 12,333

China 89,772 China Confirmed: 89,772 Active: 637 Recovered: 84,499 Death: 4,636

Mumbai,16/2: In a shocking development, actor Sandeep Nahar who acted in the movie MS Dhoni along with Sushant Singh Rajput committed suicide. He cited personal problems for his drastic step.

His suicide note read,”#Suicide #note ab jine ki icha nhi ho rhi hai .life me kafi sukh dukh dekhe ..har problem ko face kia bt aj me jis troma se guzar rha ho wo bardash ke bahar hai .mai janta ho ki suicide karna kayarta hai mujhe bhi jina tha bt aise jine ka bhi kya fayeda janha sakun or self respect na ho ..my #wife kanchan Sharma or uski mummy vinu Sharma jinhone mujhe na samjha na samjhne ki koshish ki meri #wife hyper nature ki hai uski personality alag hai meri alag jo bilkul bhi match nhi karti hai .roj roj ke kalesh subha shaam bus kalesh meri ab yeh sehne ki shakti nhi hai …isme #kanchan ki koi galti nhi hai kyonki uski nature aisi hai use sab normal lagta hai bt mere liye yeh ab normal nhi hai mai mumbai me kai saalo se ho bohat bura #time bhi dekha lekin kabhi tuta nhi (sic).”