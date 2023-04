୫୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କଲେ ମାହି: ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସକୁ ୨୧୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ । ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ, ଡେଭନ କନୱେ ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ୟାପଟେନ କୁଲ ମାହିଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ବଳରେ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସକୁ ୨୧୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି ଧୋନୀ ବାହିନୀ । ତେବେ ୩ ବଲରେ ୧୨ ରନ କରି ଧୋନୀ ଆଇପିଏଲରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜର ୫୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏମ.ଏସ ଧୋନୀ ।

