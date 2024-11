ମୁମ୍ବାଇ: ବିକେସି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ବେସମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଯାତ୍ରୀ ସେବା ବନ୍ଦ

ମୁମ୍ବାଇ: କୋଟାକ ବାନ୍ଦ୍ରା-କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (ବିକେସି) ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ବେସମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଭିଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଯାତ୍ରୀ ସେବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍ଏମ୍ଆର୍ସିଏଲ୍)। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।

With an eye on the assembly polls, PM Narendra Modi inaugurated the Phase 1 of the BKC-to-Aarey stretch of Mumbai Metro Line 3.

However, passenger services at the Bandra Kurla Complex (BKC) metro station have been temporarily suspended due to a fire incident near Entry/Exit A4.… pic.twitter.com/WQhcRWnJit

