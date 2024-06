ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରଚିଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୯.୭୧ ଅରବ ଅର୍ଡର

ମୁମ୍ବାଇ : ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ଏନଏସଇ) ବୁଧବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ସକାଳ ୯ଟା ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାରବାରରେ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୯.୭୧ ଅରବ ଅର୍ଡର ମିଳିଥିଲା । ଏହା ସହ ଏନଏସଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଡର କରିବାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି ଦିନର କାରବାରରେ ୨୮.୦୫ କୋଟି କାରବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

@nseindia handled the highest ever – world record – number of transactions in a single day today on June 5,2024 in a 6 hours and 15 minutes (915 am to 330 pm) single trading day-

1971 crore (19.71 billion) orders per day

28.55 crore (280.55 million) trades per day

— Ashish Chauhan (@ashishchauhan) June 5, 2024