NEET-PG 2023: ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ଖବର, MBBS ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଶେଷ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ MBBS ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୩୦ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବର୍ଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ୫ଟି ରାଜ୍ୟ / UT ମଧ୍ୟରେ ୧୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ MBBS ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ NEET PG ୨୦୨୩ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବଢାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ସେହି ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଲାଇ୧ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ NEET-PG ୨୦୨୩ ର ସୂଚନା ବୁଲେଟିନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ NEET-PG ୨୦୨୩ ପାଇଁ (NEET-PG 2023) ଫେବୃଆରୀ୯ ରୁ (୩ PM ରୁ) ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରୁ ୧୧:୫୫ PM ରେ ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି।

#MedicalEducation

Considering the future of more than 13,000 MBBS students across 5 States/UTs who were not eligible for #NEET PG 2023 exam due to delayed internship, MoHFW has decided to extend last date of completion of internship for eligibility to 11th Aug 2023.

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) February 7, 2023