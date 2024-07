(Video) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ତ ଏମିତି! ୧୪ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ PMOରୁ ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଗଲେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ପୂର୍ବତନ PM

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜୀବନ ଜୀବନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ, ଜୋତା, ଶାଢ଼ୀ, ଘଣ୍ଟା, ଚେନ୍, ପେନ୍ ଆଦି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥାଏ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇକେଲରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଦାମିକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ସେ ଏପରି କରିନଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଖବର ମୁତାବକ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ରୁଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି । ୧୪ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ମାର୍କ ପୂର୍ବତନ ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟ ଡିକ ଶୁଫଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ବି ମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଏମଓ)ରୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆଣିଛି । ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି । ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ରୁଟ । ଏବେ ୬୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛନ୍ତି ।

After 14 years in power, this is how former Dutch Prime Minister Mark Rutte left the Prime Minister's Office after completing the ceremony of officially handing over power to his successor, Dick Schoof.#netherlands pic.twitter.com/exux8saX0D

— Kiran Bedi (@thekiranbedi) July 6, 2024