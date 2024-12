Love-Sex-Romanceକୁ ନେଇ ନୂଆ କୋର୍ସ: ଏହିସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ‘ପ୍ରେମର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଲେଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ପ୍ରେମର ଏକ ନୂଆ କୋର୍ସ । ଏଣିକି କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଯିବ ‘ପ୍ରେମର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା’ । କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ସହିତ ବିବାହ, ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ସେକ୍ସ ଭଳି ଟପିକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରେମର ପାଠଶଳା । ଏହି ନିୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ବିଷୟରେ ମିଳିବ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା । ପ୍ରେମ କେମିତି ହୁଏ? କାହିଁକି ହୁଏ? କାହା ସହ ହୁଏ? ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିରିୟଡ୍ । ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସରଳତାର ସହ ବୁଝାଇବେ ଶିକ୍ଷକ । ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ କୋର୍ସ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

ଚୀନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଧରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ୫୭% କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହ କମ୍ ରହିଛି । ପାଠପଢା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ତୁଲାଇବା କଷ୍ଟର ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢୀ । ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଅନେକ ନାମୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କୋର୍ସ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢା ସହିତ ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଏହାସହିତ ଚୀନରେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ବିବାହ ହ୍ରାର ମଧ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଅଧିକ ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ-ବିବାହ ଏବଂ ସେକ୍ସ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଉହାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଜିୟୋମେନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ତିୟାନଜିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମେତ ଅନେକ ନାମୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କୋର୍ସ ଉପରେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କୋର୍ସରେ ‘ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରେମ (Marriage and Love’, ‘ପ୍ରେମର ମନୋବିଜ୍ଞାନ The Psychology of Love)’, ‘ପ୍ରେମର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର (The Sociology of Love)’ ଭଳି କିଛି କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।