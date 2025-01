ନୂଆ ଦଳ, ପୁରୁଣା ପଦବୀ… IPL-2025ରେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, PBKSର ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକ: କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସର ପୂର୍ବତନ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ । ଆଇପିଏଲ ମେଗା ଅକ୍ସନରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅଧିନାୟକ ପଦ ।

𝐒𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐡𝐢, 𝐛𝐚𝐛𝐛𝐚𝐫 𝐒𝐇𝐑𝐄 𝐚𝐚! 🦁🔥#SherSquad, how excited are you to see Shreyas Iyer as our captain? ©️#ShreyasIyer #SaddaPunjab #PunjabKings pic.twitter.com/Y7u266jCOU

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) January 12, 2025