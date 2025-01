Russia Ukraine War: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ 300 ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 2700ରୁ ଅଧିକ ଆହତ, ଏବେ କଣ କରିବେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୟୁକ୍ରେନ ସର୍ବଦା ରୁଷ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୈନିକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛି ।

ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳି ପଡିଲେ କିମ୍ ସୈନିକ- ତେବେ ୟୁକ୍ରେନର ସେନା ଦୁଇ କୋରିଆ ସୈନିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଋଷ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା 300 ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସୈନିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 2,700 କୋରିଆନ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

‘ସିଓଲ ସ୍ପାଏ ଏଜେନ୍ସି’ ସୋମବାର ୧୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ ମସ୍କୋକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହା ବଦଳରେ ଋଷ କୋରିଆକୁ ଏହାର ସାଟେଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ।

ଜେଲେନକ୍ସିଙ୍କ ଟ୍ବିଟ- ନିକଟରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି, ଯେ କିଭ୍ ଦୁଇ ଆହତ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସୈନିକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।

300 କୋରିଆ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ- ‘ଦି କୋରିଆନ୍ ହେରାଲ୍ଡ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଂସଦ ଲି ସିଓଙ୍ଗ କ୍ୱୁନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କୁର୍ସ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା 3,000 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 300 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 2,700 ଆହତ ସୈନିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ମୃତ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସୈନିକଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ମେମୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରଶାସନ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚାପ ପକାଇଛି । ଲିଙ୍କ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସୈନିକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ସୈନିକ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସ’ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025