ଭୁଲ ମାନିଲା NTA… ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର: ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍-ୟୁଜି ୨୦୨୪ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଯାଚିକା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ନେସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏନଟିଏ । ତେବେ ଦୋଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇପାେରେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬୭ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମାର୍କ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ୭୨୦ ମାର୍କରୁ ୭୨୦ ମାର୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ଅନୁପାତ ଖୁବ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷର ଏହି ରେଜଲ୍ଟ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁସ୍କିଲ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ । ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତଥା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥାଏ,ଏହା ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ ।

ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ପାରିବ । ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।

NEET-UG 2024 exam: Supreme Court observes that one thing is clear that leak (of question paper) has taken place. The question is, how widespread is the reach? The paper leak is an admitted fact. pic.twitter.com/qyfZQESMsx

