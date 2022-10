୫ଜି ସିମ୍ ଠକେଇ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଓଡିଶା ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଠକାମିରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ

ଭୁୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ କରି ୫ଜି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ୫ଜି ସିମ୍ ଠକେଇ ବିରୋଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ, ଯେହେତୁ ୫ଜି ଫୋନ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦ୍ରୁତ ନେଟୱାର୍କ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଠକାମିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି।

ବିଭାଗ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଠକମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭାଗର ଏହି ଟୁଇଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଠକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏପରି ଠକେଇରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ଏଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିସ୍ତ୍ରୁତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Be careful…while moving from 4G to #5G network. Some fraudsters are cheating innocent people taking advantage of #5G sim switch. Pls avoid clicking links of unknown sources and block the numbers of suspicious calls. #OdishaCares pic.twitter.com/f2fhStoDQN

— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) October 21, 2022