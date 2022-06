ବିଶ୍ୱର ନଂ-୧ ଶୁଟର ହେଲେ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଅବନୀ ଲେଖରା

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଭାରତର ତାରକା ସୁଟର ତଥା ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅବନୀ ଲେଖରା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅବନୀ ଆର୨ – ୧୦ଏମ ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ମହିଳା ଏସଏଚ୧ ଏବଂ ଆର୮ – ୫୦ଏମ୍ ରାଇଫଲ୍ ୩ ପୋଜିସନରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଅବନୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆର୨ – ୧୦ଏମ ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ମହିଳା ଏସଏଚ୧ ଏବଂ ଆର୮ – ୫୦ଏମ୍ ରାଇଫଲ୍ ୩ ପୋଜିସନରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥନରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ୨୦ ବର୍ଷିୟ ଅବନୀ ଗତବର୍ଷ ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏଇ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ।

Very happy to have achieved the Number 1 World Ranking in both the R2 – 10M Air Rifle Women’s SH1 and R8 – 50M Rifle 3 Positions Women’s events. Immensely motivated by this achievement! 🥇 pic.twitter.com/99PwnMEEaV

