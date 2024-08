ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ-୨୦୨୪ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଖେଳାଳି; ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଶୋଇଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖରାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେନ୍ ନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତା’ପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ତା’ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭିଲେଜର କୋଠରୀରେ ଥିବା ‘ଆଣ୍ଟି ସେକ୍ସ’ ବେଡ୍, ଏସବୁ କଥା ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା। ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭିଲେଜର କୋଠରୀରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାର୍କରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଆଥଲେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାଲିର ସ୍ବିମର ଥୋମାସ ସେକନ୍।

ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଥୋମାସ ସେକନ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭିଲେଜର ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପାର୍କରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବର ରୋଭର ହୁସେନ୍ ଅଲିରେଜା ପାର୍କରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ତଳେ ଗାମୁଛାରେ ଶୋଇଥିବା ସେକ୍କାନଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସେକନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭିଲେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଥୋମାସ ସେକନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆଥଲେଟ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗରମ ଓ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଥୋମାସ ସିକନ୍ ଏକମାତ୍ର ଆଥଲେଟ୍ ନୁହଁନ୍ତି ଯିଏ କି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋକୋ ଗୌଫ, ଆରିଆନ ଟିଟମୁସ ଓ ଆସିୟା ତାଉଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଟିଟମୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭିଲେଜ୍ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Italian gold medal-winning swimmer Thomas Ceccon sleeping next to park bench. He complained about the lack of A/C and noise inside the athletes village. pic.twitter.com/xQADZ37T4h

