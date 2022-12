ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହୃଦଘାତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏସଏଫ ଯବାନ । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଦୁଇ ଯବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ଯବାନମାନେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସିଆଇଏସଏଫର ସବ୍‌-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପିସିଆର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ସିଏସ୍‌ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଉଁସି ତାଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍ ଏହାର ଟୁଇଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌ରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଯବାନଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାବାସି କରିଥିଲେ ।

Service to Humanity – Beyond the Mandate.

Prompt response by CISF personnel saved the precious life of a passenger by administering CPR @ Ahmedabad Airport. #CISFTHEHONESTFORCE#PROTECTIONandSECURITY with #HUMANITY@HMOIndia @MoCA_GoI@AAI_Official pic.twitter.com/poc6C7md6Y

— CISF (@CISFHQrs) December 20, 2022