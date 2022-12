‘ପଠାନ୍ ଏକ ଦେଶଭକ୍ତି ଫିଲ୍ମ’, ବେସରମ ରଙ୍ଗ ଗୀତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଭାଇରାଲ

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ପଠାନ୍‌’କୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହରୁଖ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଜୋରଦାର ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବଳି ସମୟରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ‘ଆସ୍କ ମି ଏନିଥିଙ୍ଗ’ ସେସନ୍ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ପଚାରିଥିଲେ କି, କ’ଣ ପଠାନ୍ ଏକ ଦେଶଭକ୍ତି ଫିଲ୍ମ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶାହରୁଖ କହିଥିଲେ, ‘ହଁ ଏହା ଏକ ଦେଶଭକ୍ତି ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର।’ ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ପଚାରିଥିଲେ, ୨୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶାହରୁଖ କହିଥିଲେ କି ‘୨୬ ତାରିଖରେ ବାହା ହୋଇଯାନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୀମୁନ୍ ଛୁଟିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଦେବ।’

#Pathaan is also very patriotic..but in an action way https://t.co/DIhZaEb1hN

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022