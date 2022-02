ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ କ୍ରେଜି ଫ୍ୟାନ: ତଳେ ପଡିଗଲେ ସାଉଥର ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା

ଚେନ୍ନାଇ: ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଘଟଣ । ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପବନ । ସ୍ଥାନୀୟ ନରସୁପୂରମରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗାଡି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପବନଙ୍କ ସହିତ ବାଡେଇ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେଇଠି ଗାଡି ଉପରେ ହିଁ ଖସି ପଡିଥିଲେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ । ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଘାତ ଲାଗି ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

Arey maarandra babu🤦‍♂️

We should be there to protect him not to hurt him https://t.co/5WGUlN1GBs

— sai kumar (@saikumarkoda) February 20, 2022