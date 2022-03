କିଏ ବିଲେଇ ତ କିଏ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଏୟାରବେସ୍ ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କହିଲେ- ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବୁ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାରତ ସରକାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିମାନ ଆସି ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବିମାନରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ବିଲେଇ କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥବଲେ । ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବିଲେଇ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସହିତ ଏକ କୁକୁରକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗୌତମ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଳିତ ବିଲେଇ । ତାକୁ ସେ ୪ ମାସ ହେଲା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି । ୟୁକ୍ରେନରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବଙ୍କର୍ ରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ବିଲେଇକୁ ବି ନିଜ ସହିତ ରଖିଥିଲେ । ବିଲେଇ ସହିତ ହିଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିଲେଇକୁ ଧରି ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।

Hindan airbase | This cat has been with me for the past 4 months. It stayed with me in the bunker, and then we crossed into Poland together: Gautam, rescued from Kyiv, Ukraine has brought back his pet cat with him pic.twitter.com/B53TV1LE4M

