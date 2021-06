ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Toycathon-2021 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଗୁରୁବାର ଏହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁକ୍ଷ୍ମ, ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ବେରୋଜଗାରୀର ସାମନା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏସବୁ ରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ସେ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବା ଲୋକ ବେରୋଜଗାରୀର ସାମନା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନାଟକରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୁ ଧ୍ୟାନ ଭଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ।

Today, MSME sector employers are themselves facing unemployment.

PM is distracting India’s present with theatrics and ‘toying’ with the future.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 24, 2021