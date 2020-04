କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଏପରି ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯିବ

ଦେଶରେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସକର୍ମୀମାନେ ଦିନରାତି ସଜାଗ ରହୁଛନ୍ତି । କେଉଁ ପୋଲିସକର୍ମୀ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର କିରଣରେ ବସି ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଛି । ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଦ ହଜିଯିବ । ଫଟୋରେ ୨ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥକିଯାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

Isn’t comfortable bed and an eight hour sleep such a luxury ?

Yes it is… if you are a cop !

Proud of these #CoronaWarriors pic.twitter.com/3H9ZrZupNp

— Madhur Verma (@IPSMadhurVerma) April 24, 2020