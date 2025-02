(Video) ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା…ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଳାଇ ନେଇ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ତାପରେ ନାମ ନେଲେ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ନୱାଦା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା । ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଲକୁ ଚାପୁଡା ମାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେବା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭରେ, ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତି ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ପରସ୍ପରକୁ ମାଳ ପିନ୍ଧାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି । ପୋଲିସକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି।

ଚାପୁଡା ମାରି ନାମ ନେଲେ- ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବିବାଦକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନବବଧୂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସପି) ଅଭିନବ ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ 68 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ନିହାତି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ଏହା ଏକ ବାହାନ । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପ଼ଡିଛି ।

In Nawada, Bihar, A policeman slapped his newly-wed bride immediately after marriage in a temple, The woman lodged a complaint after which SP Abhinav immediately suspended the inspector.

