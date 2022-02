୧୦୦ତମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତିଲେ କାଏରନ ପୋଲାର୍ଡ: ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ

କୋଲକାତା: ଆଜି କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ଭର୍ତକୁ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଅଧିନାୟକ କାଏରନ ପୋଲାର୍ଡ । ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ପୋଲର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ଏହାର ରହିଛି ଦୁଇଟି କାରଣ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ସେହି କାରଣ ।

Congratulations to West Indies Skipper @KieronPollard55 , who is all set to play his 100th T20 International. @Paytm #INDvWI pic.twitter.com/DVe1qt0ADJ

ଏହି ମ୍ୟାଚ ସହ ପୋଲାର୍ଡ ନିଜର ୧୦୦ ତମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ସେହିପରି ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ ନ କଲେ ଦଳର ସିରିଜ ଜିତିବାର ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବ । ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବ ପୋଲାର୍ଡ ପଲଟନ । ତେଣୁ ଆଜିର ବିଜୟ ସହ ମ୍ୟାଚକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ପୋଲାର୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।

West Indies have won the toss and they will bowl first in the 2nd T20I.

A look at #TeamIndia Playing XI for the game.

Live – https://t.co/vJtANowUFr #INDvWI @Paytm pic.twitter.com/uY4p96ILmx

