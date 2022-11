ବାଲିରେ ଜି -୨୦ ନେତାଙ୍କ ସହ ହେନ୍ତାଳ ବନରେ ଚାରା ରୋପଣ ହେନ୍ତାଳ ବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜି -୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜି -୨୦ ନେତାଙ୍କ ସହ ‘ତମନ୍ ହୁତାନ୍ ରାୟା ନଗୁରା ରାୟ’ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ଚାରା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ୟୁଏଇର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜି -୨୦ ଆଲାଇନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ନେତା ଫର୍ ଜଳବାୟୁ (MAC) ରେ ଭାରତ ଯୋଗ ଦେଇଛି।

ଭାରତରେ ୫୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥିବା ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ହେନ୍ତାଳ ପ୍ରଜାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜୈବ ବିବିଧତାର ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ବନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।

ହେନ୍ତାଳବନର ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରମାୟୁ ବିଷୟରେ ନେତାମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋକୋ ୱିଡୋଡୋଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଥିବା ବ‌େଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍‌। ସେ ବନରେ ୧୫୦ ପ୍ରକାରର ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଓ ସେଥିରୁ କେତେକ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ।

ହେନ୍ତାଳବନରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅଂଶବିଶେଷ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ‘ଜି୨୦’ର ନେତାମ‌ାନେ ହେନ୍ତାଳବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଧିବେଶନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକଟ ଓ ଜୀବାଶ୍ମ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ବୈଶ୍ବିକ ଆହ୍ବାନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶଣ କରାଯିବ।

With G-20 leaders at the Mangrove Forest in Bali. @g20org pic.twitter.com/D5L5A1B72e

— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2022