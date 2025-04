ଚହଲଙ୍କ ‘ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ’ରେ ଫସିଲା କୋଲକାତା, ୧୧୧ ରନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲା ପଞ୍ଜାବ

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ୧୬ ରନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ(KKR)କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଲାନପୁର ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରପୁର ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ଖେଳିଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୧୧ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ KKR ଦଳ କେବଳ ୯୫ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଜାବର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ କୋଲକାତା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଝାଳ ବୁହାଇ ଦେଇଥିଲା।

୧୧୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ KKR ର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୭ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କମ୍ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ୫୫ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି KKRର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୋଲକାତା ପକ୍ଷରୁ ରଘୁବଂଶୀ ସର୍ବାଧିକ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାହାଣେ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

