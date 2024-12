(Video) ଗୋଳା-ବାରୁଦରେ କମ୍ପୁଛି ପୁରୀ… ଆତଙ୍କୀ ମୁକାବିଲାର ସାମନା କରୁଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡୋ: ଦମ୍ ଦେଖାଉଛି ନୌସେନା

ପୁରୀ: ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ପୁରୀରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧର ନଜାରା । ୧୫ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ୩୭ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ସହିତ ମେରାଇନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଳାବାରୁଦ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ । ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର, ଫାଇଟର ବୋଟ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶର ସାହସୀ କମାଣ୍ଡୋ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଗୋଳାବାରୁଦ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଆକାଶରେ ଗର୍ଜନ କରି ଉଡ଼ୁଛି ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍, ସେପଟେ ପାଣି ଭିତରେ ଲାଗିଛି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ । ତେବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅସଲ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ନୌସେନା ଦିବସରେ ଏକ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନୌ-ବୀରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ।

ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନୌସେନା ଦିବସ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିଛି । ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି । ବେଳାଭୂମୀକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ୨ ଦେଶ ଭିତରେ ଲାଗିଛି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠାର ଏକ ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଏଭଳି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମନା କରିବାର କୌଶଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ବୀର ଯବାନ୍ କମାଣ୍ଡୋ । ଜଳପଥରେ ରଣକୌଶଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସମସ୍ତ ଫାଇଟର୍ । ଏପଟେ ନୌସେନା ଆତଙ୍କୀ ମୁକାବିଲାକୁ ସାମନା କରିବାର ଲାଇଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ।ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେରାଇନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ସବୁଠି ଯୁଦ୍ଧର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଦେଇଛି ଭାରତର ନୌସେନା ବାହିନୀ । ଏହି ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୫ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ୩୭ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ସହିତ ମେରାଇନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଡେମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମାର୍କୋସ କମାଣ୍ଡୋ ଆକାଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଭାରତକୁ ଗର୍ବ କରିବାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ହ୍ୱାଇଟ ଟାଇଗର ନାଁରେ ପରିଚିତ ମିଗ୍-୨୯କେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗର୍ଜନ କରିଛି । ଆଉ ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ନୈସେନାର ଏଭଳି କୌଶଳ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

