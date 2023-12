(video)ନୂଆବର୍ଷରେ ଜାମ୍ ଉପହାର ଦେବେ ରାହୁଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆସିଯିବ ନୂଆବର୍ଷ । ବର୍ଷର ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଅଭିନବ ଭିଡିଓ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମା’ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କିଛି ରାନ୍ଧୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜାମ୍ ତିଆରି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ସେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରି ନେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।

