(Video) କଂଗ୍ରେସର ନିଆରା ବିକ୍ଷୋଭ! ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଓ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ବାହାରେ ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ବିଜିନେସମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ମୋଦୀ ଓ ଅଦାନୀଙ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ରାହୁଲ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଣିକମ୍ ଟ୍ୟାଗୋର ଓ ସପ୍ତଗିରି ଶଙ୍କର ଉଲାକା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଓ ରାହୁଲ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ ।

ଟ୍ୟାଗୋର ଓ ଉଲାକାଙ୍କୁ ମୋଦୀ-ଅଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ରାହୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମଜାଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ‘ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସବୁ କରିବୁ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି’ ବୋଲି ଦୁଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାହୁଲ ପଚାରିଥିଲେ, ‘ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାହିଁକି ରୋକାଗଲା?’ ଏହାପରେ ଦୁଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଥିଲେ, ‘ଆଜି ସେ ଆସିନଥିଲେ, ଅମିତ ଭାଇ (ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ) ତ ଆଜି ଗୃହରେ ଥିଲେ ।’ ରାହୁଲ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ‘ମୋଦୀ ଜୀ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ୍ କମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି’ । ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ, ‘ସେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିଛନ୍ତି ।’

