ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା, ହରାଇଲେ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ମୋଦୀ ସରନେମ’ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟତା ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ସୁରତ କୋର୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଜା ଶୁଣାଇବା ପରେ ଆଜି ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା। ଧାରା 102(1)(e) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେରଳର ୱାୟାନାଡର ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଗୁଜରାଟର ସୁରତ କୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ୩୦ ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ମାମଲା ୨୦୧୯ର ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଚୋରଙ୍କ ନାମ କିପରି ମୋଦୀ ହୋଇପାରିବ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାମଲା ଗୁଜୁରାଟରେ ବିଜେପି ନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ ମୋଦୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଜା ଶୁଣାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା।

Rahul Gandhi – Congress MP from Wayanad, Kerala – disqualified as a Member of Lok Sabha following his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/SQ1xzRZAot

— ANI (@ANI) March 24, 2023