ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । କରୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ରେଳବାଇକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କେତେକ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟିକେଟ୍ କେବଳ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ରହିବ ।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଳବାଇର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍, ସିକନ୍ଦରାବାଦ୍, ଲିଙ୍ଗମାପଲ୍ଲୀ ଓ ବେଗମପେଟ୍ ଏବଂ ସିକନ୍ଦରବାଦ୍ ଡିଭିଜନର ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟର ମୁଲ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇଦିଆଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭିଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଯଥା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ୍ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରମୁଖ ରେଳବାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେର ମୁଲ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଟିକେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଟିକେଟର ଦାମ୍ ୧୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

Temporary Increase in Platform Ticket Rate during #Sankranti Festival Season w.ef 8th January to 20th January, 2022 as detailed:@drmsecunderabad @drmhyb pic.twitter.com/9RWEUpXWFS

— South Central Railway (@SCRailwayIndia) January 9, 2022