ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଇକନ ଅଫ ଦ ଇୟର ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ତଥା ଅଧିନାୟକ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ ସମ୍ମାନ । ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଇକନ ଅଫ ଦ ଇୟର ଭାବରେ ରାଇନାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ମାଲଦୀବ ସରକାର । ଅନେକ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ଆୱାର୍ଡକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର IPL । ଚେନ୍ନାଇକୁ ଅନେକ ଥର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରି ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇଛନ୍ତି ରାଇନା । ତେବେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଦଳ ଚିନ୍ନା ଥାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଖାଇନାହିଁ । ତେଣୁ IPLର ୨୦୨୨ ସିଜନ ପାଇଁ ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରାଇନା ।

Thank you for the honour Honourable @ibusolih and Mr @AhmedMahloof. The feeling of representing India 🇮🇳 on a global platform among all the world champions is unmatchable. Congratulations on organising such an exclusive award ceremony. Way to go 🙌 #MaldivesSportsAwards2022 pic.twitter.com/VPNtIWh03K

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) March 18, 2022