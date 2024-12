(Video) ବିଶ୍ୱ ପଢିବ ଭାରତର ପୁରୁଣା ଗାଥା… ଆରବୀ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ: ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ ଦିନିଆ କୁୱେତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ ବରୌନ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ଲତୀଫ ଅଲ ନେସେଫଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଭାରତର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ତଥା ଇତିହାସର ପରିଚୟ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତକୁ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିବା ୨ ଜଣ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଭାରତ-କୁୱେତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଦୀ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ।

ଉଭୟ ପୌରାଣିକ ଗାଥାର ଅନୁବାଦକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ ବରୌନ ଏହାର ଅନୁବାଦ ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ୨ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ୍ଲା । ଏଥିରେ ସେ ଭାରତର ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଖୁବ ଗଭୀରତାର ସହ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁବାଦ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛି । ଏହା ଭାରତର ମହାକାବ୍ୟର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ ବରୌନ । ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ଅନୁବାଦକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୁଟନୀତିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭାରତ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଛି ।

PM Modi is on a 2-day visit to Kuwait at the invitation of Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Amir of the State of Kuwait. This is the first visit of an Indian

‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟର ଆରବୀ ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ । ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ବାନ୍ଧି ପାରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । କୁୱେତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଆରବୀ ସଂସ୍କରଣ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ଅବଦୁଲ ଲତୀଫ ଅଲ ନେସେଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । ପିଏମ ମୋଦୀ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉଭୟ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗକୂ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ।”

PM @narendramodi met Abdullah Al Baroun and Abdul Lateef Al Nesef in Kuwait. Abdullah Al Baroun has translated both the Ramayana and the Mahabharata into Arabic.

Abdul Lateef Al Nesef has published the Arabic versions of the Ramayan And Mahabharat.

PM Modi had earlier

