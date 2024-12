(Video) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏବେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଖେଳୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟେଷ୍ଟରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗାବା ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ୨ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସେନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ଭାରତୀୟ ଟିମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଭାରତୀୟ ଟିମର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଗାବା ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଖେଳ ସରିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ମ୍ୟାଚ ବ୍ରେକ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆସି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ଅଶ୍ୱିନ ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ହାସଲକାରୀ ସଫଳ ବୋଲର । ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ମୋଟ ୫୩୭ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୭ ଥର ୫ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି । ସେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦି ସିରିଜ ଆୱାର୍ଡ (୧୧ ଥର) ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଥିଆ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ଅଟେ । ଜଣେ ସ୍ପିନର ଭାବେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ ୫୦.୭ (୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୦, ଯାହାକି ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ ।

Ravichandran Ashwin announces his retirement from all forms of international cricket.

Congratulations on a brilliant career 👏 pic.twitter.com/UHWAFmMwC0

— 7Cricket (@7Cricket) December 18, 2024