(VIDEO)କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିଲା ୭୦ କୋଟିର ବୋନସ୍ ଅଫର, ଯେତେ ଗଣିପାରିବ ସେତେ ତୁମର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ଅଫର। ତାହା ପୁଣି ୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ମାଲିକ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ।

ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଗଣିପାରିବ ସେତେ ଟଙ୍କା ତାର ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବୋନସ୍: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଆକାରରେ କିଛି ଉପହାର ହେଉ କିମ୍ୱା ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚୀନର ହେନାନ୍ ମାଇନିଂ କ୍ରେନ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼୍ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଆଉ ବୋନସର ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ବୋନସ୍ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଥିଲା କିଛି ସର୍ତ୍ତ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା କୁଢ଼ାଯିବ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଗଣିପାରିବ ସେତେ ଟଙ୍କା ତାର।

କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟ୍। ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଗଣିପାରିବ ସେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ।

At #Henan Mine Crane Group’s annual meeting, the boss handed out cash to employees and had them count the money! 💵👏 pic.twitter.com/EsbI399QYk

— China Perspective (@China_Fact) January 26, 2025