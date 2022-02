ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା: ଲାଲୁ ଯାଦବ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲାଲୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ରାଞ୍ଚି ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ । ଦୋରନ୍ଦା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ବେଆଇନ୍ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଲାଲୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ୭୫ ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ । ପରନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଯାଇନାହିଁ । ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଲୁଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

Fodder scam: RJD chief Lalu Prasad Yadav convicted of fraudulent withdrawal from Doranda treasury by a CBI Special Court in Ranchi pic.twitter.com/J9AvvhmOjk

— ANI (@ANI) February 15, 2022