(Video) Live ମ୍ୟାଚରେ ରାଗିଗଲେ ରୋହିତ! ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ… ଡରିଗଲେ ସାଥୀ ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଟାଇ ହେବା ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତି ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ରୋହିତ ସେନା । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ପରେ ରୋହିତ ରାଗିଯାଇ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ରନ୍ ଅପ୍ ରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବୋଲିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସର ୩୩ତମ ଓଭରରେ ସୁନ୍ଦର ୩ ଥର ଏହି ଭୁଲ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଲିପରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବିଧା ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ରୋହିତ ମଜାକିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଏମିତି କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରୋହିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ହସୁଥିବାର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Just @ImRo45 being his hilarious self on the field 😆

Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺#SonySportsNetwork #SLvIND #TeamIndia #RohitSharma pic.twitter.com/5OXrxYrWCu

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 4, 2024