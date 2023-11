ଆଉ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବେନି ରୋହିତ-ବିରାଟ? T-20 ଫର୍ମାଟରୁ ବି ନେଇପାରନ୍ତି ବିଦାୟ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୩ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି । ବିଶ୍ୱକପରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ କ୍ରିକେଟର । ଏପରିକି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିସିସିଆଇର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି ।

ଗତବର୍ଷରୁ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ଲଗାତାର ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି । ଚଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଖେଳୁ ନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉଭୟ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ନିକଟରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Notes 👇👇

· Mr Rohit Sharma and Mr Virat Kohli had requested the Board for a break from the white-ball leg of the tour.

· Mr Mohd. Shami is currently undergoing medical treatment and his availability is subject to fitness.#SAvIND

— BCCI (@BCCI) November 30, 2023