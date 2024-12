ଭାରତକୁ ଋଷ ଦେଲା ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ନିଦ ହଜିଯିବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ରୁଷନିର୍ମିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନଏସ ତୁଶିଲ ସୋମବାର (୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪) ଋଷର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର କାଲିନିନଗ୍ରାଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଯେକୌଣସି ମିଶନ କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଆଇଏନଏସ ତୁଷିଲ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ।

ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଏକ ଜାହାଜକୁ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ନୌସେନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆରେ ଏହି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ରାଡାରରୁ ବର୍ତ୍ତିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ କଲା ଭଳି କ୍ଷମତା ରହିଛି ।

Delighted to attend the Commissioning Ceremony of #INSTushil, the latest multi-role stealth-guided missile frigate, at the Yantar Shipyard in Kaliningrad (Russia).

The ship is a proud testament to India’s growing maritime strength and a significant milestone in long-standing… pic.twitter.com/L6Pok31wQJ

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 9, 2024