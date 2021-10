ଡିଜାଇନର୍ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା, ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଶୁଟ୍ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା

ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିଜର ଏକ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ୍ ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ୟୁନିକ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ଓ ବ୍ରାଇଡଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମଶହୁର୍ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର କପଡ଼ା ଓ ଡିଜାଇନ୍ସ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ନୁତନ ଗହଣା ବିଜ୍ଞାପନର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାପରେ ସେ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସବ୍ୟସାଚୀ “ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଫାଇନ୍ ଜ୍ୱେଲେରୀ” ନାମରେ ନିଜର ଏକ ନୂତନ ଗହଣା କଲେକ୍ସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ରେ ଅନେକ ମଡେଲ୍ ଙ୍କର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉକ୍ତ ମଡେଲ୍ ମାନେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ।

Really sabyasachi??

What's wrong with u these days,

Who sell Mangalsutra like this.

If u have guts sell burkha, tabij in this manners??

Stop Hindu discremation #Sabyasachi pic.twitter.com/KL2DiqDIAI

— Kanan Shah (@KananShah_) October 27, 2021