(Video) କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ଦେଖିବ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ! ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ପରି ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଲେ ସଚିନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଗରିବ ତଥା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କର ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ବଣରେ ଫୁଟି ସେହିଠାରେ ହିଁ ମଉଳି ଯାଉଥିବା ଏପରି କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଜୀବନ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁଅ ଆସିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପେସର ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ପରି ଅବିକଳ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଏକ ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ଭିଡିଓକୁ ସଚିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ।

ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ବୋଲିଂ ଦେଖିବା ପରେ ଜାହିର ବି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏବେ ସଚିନ ଶେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଦେଶର ଜଣେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ସଚିନ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଜଣେ ବିଶାଳ ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଝିଅଟିର ନାମ ହେଉଛି ସୁଶୀଲା ମୀଣା ଓ ସେ ନିଜର ବୋଲିଂକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଖି ସଚିନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଝିଅଟିର ବୋଲିଂର ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶେୟାର କରିଥିଲେ । ଗରିବ ଘର ଝିଅ ସୁଶୀଲା ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଚିନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ସହାୟତା ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ । ସୁଶୀଲା ଏବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପପତି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ନିଜର ‘ଫୋର୍ସ ଫର ଗୁଡ’ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଶୀଲାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସୁଶୀଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ ପଡ଼ିଆରେ ବୋଲିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଭିଡିଓକୁ ସଚିନ ଦେଖିଥିଲେ । ଯଦି ଠିକରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ସୁଶୀଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ । ସେ ବଣରେ ଫୁଟି ଝରିଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଫୁଟି ଜନମାନସକୁ ମଧୁମୟ କରିଦେବ ।

Smooth, effortless, and lovely to watch! Sushila Meena’s bowling action has shades of you, @ImZaheer.

Do you see it too? pic.twitter.com/yzfhntwXux

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 20, 2024