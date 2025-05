Operation Sindoor: ନିର୍ଭାକତା ହେଉଛି ଏକତାର ବଳ, ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କହିଲେ ସଚ୍ଚିନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୁଖ ଗଡ଼ ବାହାବଲପୁର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ କୋଡ୍ ନାମିତ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ ।

‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ନାମରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ମହାନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର । ପୋଷ୍ଟଟି ସେୟାର କରି ସଚିନ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ନିଜର ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକତାରେ ନିର୍ଭୟତା ଶକ୍ତି ଅସୀମ । ଭାରତର ଢାଲ ହେଉଛି ଏହାର ଲୋକମାନେ । ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଆମେ ଏକ ଦଳ ।”

ସଚିନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି । ଇରଫାନ ପଠାନ ପୋଷ୍ଟଟି ସେୟାର କରି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଇରଫାନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖି ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆତ୍ମାକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି ।

ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ ।”

Fearless in unity. Boundless in strength. India’s shield is her people. There’s no room for terrorism in this world. We’re ONE TEAM!

Jai Hind 🇮🇳#OperationSindoor

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 7, 2025