Breaking; ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ: ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶୁଭମନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ କେଳିଛନ୍ତି ନୂଆ ଚାଲ୍ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ ଷ୍ଟାର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ । ୫ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ବାମହାତୀ ବୋଲର ଖଲୀଲ ଅହମଦଙ୍କୁ ଦଳରେ ବାଦ୍ ଦେଇ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ।

He receives his T20I cap 🧢 from Captain Shubman Gill ahead of the second T20I 👏👏

A day to remember for T20I Debutant Sai Sudharsan 💙

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ । ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଇପିଏଲରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଭମନ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରିୟାନ୍ ପରାଗ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ପେସ୍ ବୋଲର ଖଲୀଲ ଅହମଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ।

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଏହାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ । ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚର ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ଭାରତର ଯୁବ ବାହିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।

🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia elect to bat in the 2nd T20I.

One change in the Playing XI as Sai Sudharsan makes his T20I Debut 👏👏

Follow The Match ▶️ https://t.co/yO8XjNpOro#ZIMvIND pic.twitter.com/IRQUvxEd3O

— BCCI (@BCCI) July 7, 2024