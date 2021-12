‘ବିଷଧର ସାପ ମୋତେ ୩ ଥର ଦଂଶନ କରିଥିଲା’- ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ସଲମାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ସାପ ଦଂଶନ କରିବା ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ୟୁଜର୍ ମାନେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ କିପରି ରହିଛି । ସଲମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବା ନିହାତି ଦୁଃଖଦ । ସାପ ଦଂଶିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ସଲମାନ ବୟାନ ଜାରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାପ ଦଂଶନ କରିବା ମାମଲାରେ ଖୋଦ୍ ସଲମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ନିଜ ବୟାନରେ ଭାଇଜାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ସାପ ଟି ପଶିଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି । ହେଲେ ସେ ମୋ ହାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ତାକୁ ଧରି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ତିନି ଥର ଦଂଶନ କରିଥିଲା । ସେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ଥିଲା । ମୋତେ ୬ ଘଣ୍ଟା କାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି” ।

A snake had entered my farmhouse, I took it outside using a stick. Gradually it reached onto my hand. I then grabbed it to release, which is when it bit me thrice. It was a kind of poisonous snake. I was hospitalized for 6 hours…I am fine now: Actor Salman Khan on snake bite pic.twitter.com/cnDnUhglm5

— ANI (@ANI) December 27, 2021