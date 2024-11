ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: T-20 କ୍ରିକେଟରେ ଶତକ ସହ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଓପନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଲଗାତାର ୨ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୪୭ ବଲରୁ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୯ଟି ଛକା ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସାମସନ । ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି କାରନାମା କରିବାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

