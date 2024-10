ସରଫରାଜଙ୍କ ଶତକ, ଋଷଭଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ… ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୧୦୭ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି । ସରଫରାଜଙ୍କ ସହ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୦୬ ରନ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୦୭ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସରଫରାଜ ସର୍ବାଧିକ ୧୫୦ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଦମଦାର ଶତକରୁ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ।

