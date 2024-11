(Video) ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ! ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିଲା ପାଣି, ଧଳା ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କିହେଲା ରାସ୍ତାଘାଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମରୁଭୂମିରେ ବର୍ଷା, ତୋଫାନ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଷାରପାତ । କଥାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ । ସାଉଦି ଆରବର ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦି ଆରବ ମରୁଭୂମିରେ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଡ ଧରଣର କୁଆପଥର ମାଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନେକ ମରୁଭୂମିରେ ବର୍ଷା ତୁଷାରପାତ ଦେଖାଯାଉଛି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଷାରପାତ ସାଉଜି ଆରବର ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଦେଖି ଆରବ ମରୁଭୂମିରେ ସର୍ବଦା ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ତୁଷାରପାତ କିମ୍ବା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଇତିହାସରେ ପ୍ରତମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଚାରିଆଡେ ବରଫା ଚାଦର ଆସ୍ତରଣ ହୋଇ ରହିଛି । ତେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।

🏝❄️ Saudi Arabian desert covered in snow

This is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels.

A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo

