ଜଳିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଏହି ସ୍କୁଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଯାନରୁ ମୁହିଁ ଫେରାଇ ଲୋକେ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ଯାନରେ ଅଧିକ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ନୂଆ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ବଜାରରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସବୁ ଯାନ ରହିଛି, ସେ ପେଟ୍ରୋଳ ଚାଳିତ ଗାଡି ହେଉ ଅବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡି । ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ଜଳିବା ଭଳି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡି ଜଳିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନା ପୁଣି ଆସିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ କରି ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ଏଥର କମ୍ପାନୀର ୪୫୦ x ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍କୁଟି ଜଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ ବିବୃତି ଜାରି କରି ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛିି ।

