କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପରେ ଏସଡିଏମଙ୍କ ଦାଦାଗିରି: ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସହ କଲେ ଉଠବସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ରାୟପୁର: ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଆଉ ଏବେ ଏସଡିଏମଙ୍କ ପାଳି । ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁରଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ରଣବୀର ଶର୍ମା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସହ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସାଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁରଜପୁରର ଏସଡିଏମ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 23, 2021